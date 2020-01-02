Русская община в Алеппо отметила Новый год

АЛЕППО /Сирия/, 2 января. /ТАСС/. Русская община в Алеппо (центр одноименной провинции в Сирии) встретила Новый год песнями и танцами. Представители общины сами подготовили концертную программу, сценки по мотивам русских народных сказок, исполнили роли Деда Мороза и Снегурочки.

До войны русская община в Алеппо была одной из крупнейших в Сирии, здесь проживало более 7 тыс. соотечественников и граждан стран СНГ. Сегодня в городе остается примерно 400 человек, многие во время войны покинули Сирию и переехали в соседние страны. По словам представителей общины, в последние годы люди начинают постепенно возвращаться.

"Конечно, хочется немного волшебства, как и всегда в Новый год, почувствовать себя ребенком, хочется, чтобы наступил мир, конечно же, чтобы все были здоровы, счастливы, чаще улыбались, чтобы все у всех было хорошо - это такое желание, которое хочется заказать в этот Новый год", - поделилась с журналистами Дарина, одна из представительниц общины.

С подарками к соотечественникам приехали и российские военные. Поскольку община интернациональна и объединила русских, украинцев, белоруссов, таджиков, молдаван, арабов, представители Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) решили поздравить людей сразу на нескольких языках, а с пожеланиями обратились уже на русском.

"Очень приятно сегодня быть на таком радостном новогоднем мероприятии. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, радости и, конечно же, исполнения желаний. Детям хочу пожелать учиться только на высокие оценки, слушаться своих родителей, быть самыми красивыми, самыми здоровыми и всегда радоваться. В новом году будем вместе строить новый красивый город Алеппо", - сказал представитель ЦПВС Петр Вангели.