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Турполиция в Ялте за первый сезон работы раскрыла кражу и задержала находящихся в розыске

Специалисты составили более 200 административных протоколов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники спецвзвода туристической полиции, который создали в Ялте накануне высокого туристического сезона 2019 года, раскрыли 11 преступлений, задержали находящихся в розыске шестерых человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко в мае 2019 года информировал, что в Ялте появится туристическая полиция из числа 27 сотрудников патрульно-постовой службы, которые владеют иностранными языками. Михайличенко также отмечал, что с 1 июня по 30 августа в распоряжение МВД Крыма командировано дополнительно 180 полицейских из других регионов России.

"Раскрыто 11 преступлений, в том числе кража, причинение вреда средней степени тяжести, выявлены факты незаконного хранения наркотиков и другие. Задержано шесть лиц, находящихся в розыске", - говорится в ответе пресс-службы крымского МВД на запрос ТАСС.

Также сообщается, что за курортный сезон в отношении правонарушителей составлено 228 административных протоколов. "Больше всего сотрудниками спецвзвода выявлено фактов распития спиртных напитков в общественных местах, появления граждан в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, мелкого хулиганства и других", - говорится в ответе.

Иностранные туристы, находившиеся в Ялте, правопорядок не нарушали, уточняется в документе. "В прошедший курортный сезон сотрудники туристической полиции с успехом несли службу. К ним часто обращались за помощью иностранные туристы, в том числе из Китайской Народной Республики, Германии, Индии и других стран. Наиболее часто гости полуострова в это лето обращались к патрульным с просьбой помочь пройти к известным культурным объектам - Массандровскому дворцу, Ливадийскому дворцу и другим", - добавили в пресс-службе.

О туристической полиции в России

Туристическая полиция работает в Москве с 2014 года. Ее сотрудники выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у иностранных гостей. В 2018 году подразделения туристической полиции были созданы в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28 % больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а к началу зимы на полуострове побывало уже 7,2 млн туристов.

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