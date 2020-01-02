Принц Уильям учредил премию за решение экологических проблем

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон учредили новую международную премию, которую будут присваивать организациям и отдельным лицам за решение наиболее острых экологических проблем. О том, что "самая престижная в истории награда в природоохранной сфере" начнет присуждаться с 2021 года герцог и герцогиня Кембриджские объявили на своей странице в Instagram.

Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы "Аполлон", при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические проблемы и созданы новые технологии, которые впоследствии нашли широкое применение в повседневной жизни. В англоязычном мире программа "Аполлон" широко известна под название Moonshot, что можно перевести на русский как "запуск на Луну" или "лунный прорыв". Новая награда получила название Earthshot, то есть "земной прорыв". Каждый год новые награды будут получать пять человек или организаций, создающих прорывные решения для стоящих перед нашей планетой вызовов в области природозащиты и борьбы с изменением климата.

"Для каждого эти вызовы станут также шансом сделать так, чтобы его голос был услышан. Мы хотим мотивировать и вдохновить новое поколение мыслителей, лидеров, людей, идущих за своей мечтой, - говорится на сайте премии. - Нашими наградами будет отмечаться прогресс во всех общественных и индустриальных сферах, а не только новые технологии. Премия рассчитана на широкий круг людей, а также группы единомышленников. Ее смогут получить ученые, активисты, экономисты, лидеры, правительства, банки, предприятия, города и страны - все, кто внесет выдающийся вклад в дело решения проблем экологии, или достигнет на этом пути существенных успехов".

Пока планируется, что премии будут присваиваться в течение 10 лет - с 2021 года по 2030 год. По словам принца Уильяма, ближайшее десятилетие станет "одним из величайших испытаний для человечества", которому предстоит изменить свои привычки, чтобы спасти планету, которой может быть нанесен "непоправимый ущерб", если люди не признают необходимость перемен.

Благотворительное общество герцога и герцогини Кембриджских будет присуждать награду, консультируясь с учеными, экспертами и представителями ведущих природозащитных организаций.