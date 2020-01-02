Найденные под Ржевом останки 269 красноармейцев захоронят в апреле 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Останки более 200 воинов, погибших под Ржевом (Тверская область) в годы Великой Отечественной войны, обнаруженные в ходе поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", будут захоронены в апреле этого года. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

Летом 2019 года международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" прошла в четвертый раз. За две недели на местах боев Великой Отечественной войны были обнаружены останки 269 красноармейцев, погибших и пропавших без вести в 1942-1943 годах.

"Перезахоронение участников войны пройдет апреле, в преддверии открытия мемориала советскому солдату, который создается в Ржевском районе. На монументе увековечат имена 62 тыс. солдат, героически погибших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. Почетный караул в составе военнослужащих дивизии противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отдаст воинские почести в ходе церемонии захоронения останков", - сказали в пресс-службе.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч человек со стороны Красной Армии были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери, включая раненых, составили около миллиона человек.