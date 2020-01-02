Глава Кипрской церкви отказался отвечать патриарху Иерусалимскому о встрече в Аммане

АФИНЫ, 2 января. /ТАСС/. Глава Кипрской православной церкви, архиепископ Хризостом II решил не отвечать на письмо патриарха Иерусалимского Феофила III о созыве предстоятелей поместных церквей для обсуждения проблем единства православия. Об этом сообщает блог "Фос Фанариу" ("Свет Фанара"), освещающий деятельность Фанара - резиденции Константинопольского патриарха Варфоломея.

Хризостом II на первой в 2020 году службе сообщил, что решил не отвечать на призыв Феофила III собраться в Аммане. В видеозаписи, которую публикует блог, архиепископ указал, что "он не считает серьезным этот шаг своего друга патриарха Иерусалимского", поэтому и "посчитал разумным не отвечать".

На вопросы о дате встречи и возможном участии в ней он ответил, что "не рассматривал эту тему". А на вопрос о том, кто имеет право "созывать соборы предстоятелей" заявил: "Только Вселенский патриарх, никто другой. Поэтому я не воспринял это серьезно и не ответил, несмотря на нашу дружбу [с патриархом Иерусалимским]".

Патриарх Иерусалимский Феофил III во время визита в Москву в ноябре 2019 года предложил созвать встречу предстоятелей поместных православных церквей для обсуждения сохранности единства православия и провести ее в столице Иордании. Заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов тогда сообщал ТАСС, что она может состояться в феврале 2020 года перед Великим постом.

Проблемы в отношениях поместных православных церквей обострились в начале 2019 года после того, как под эгидой Константинопольского патриархата из двух раскольнических религиозных организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская и Украинская православные церкви объявили, что не признают ее канонической.

Признание новой религиозной структуры стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и рядом архиереев Элладской православной церкви. Позднее патриарх Александрийский Феодор II объявил в Каире о признании ПЦУ и внес ее главу Епифания (Думенко) в список имен предстоятелей поместных церквей, поминаемых на литургии. В ответ на это Священный синод РПЦ 26 декабря 2019 года постановил прекратить поминовение Феодора II, а также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата.