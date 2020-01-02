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Нижний Новгород станет Новогодней столицей России 2022 года

Переходящий символ всероссийского проекта - "Хрустальную снежинку" - город получит в январе 2021 года

ТАСС, 2 января. Нижний Новгород выиграл право стать Новогодней столицей России при встрече Нового 2022 года, переходящий символ всероссийского проекта - "Хрустальная снежинка" -  будет вручен городу в январе 2021 года. Об этом сообщил в четверг губернатор Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram.

"7 января 2020 года произойдет передача эстафеты Новогодней столицы России от Рязани к Калуге. А 7 января 2021 году эту эстафету примет Нижний Новгород. Весь юбилейный 2021 год мы будем встречать в качестве будущей Новогодней столицы России", - отметил Никитин.

В 2021 году Нижний Новгород будет праздновать 800-летний юбилей. Основные торжества начнутся 12 июня, их кульминация придется на 19 августа. Мероприятия в рамках проекта "Новогодняя столица России" состоятся с 7 декабря 2021 года по 7 января 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Сейчас Нижегородская область активно готовится к празднованию 800-летнего юбилея. Для массового отдыха жителей и гостей города открываются новые площадки, организуются как традиционные, так и новые уникальные мероприятия. Значительное развитие получило фестивальное движение - за счет увеличения количества мероприятий и введения новых форм их проведения. Особенный акцент делается и на зимние виды развлечений", - цитирует губернатора пресс-служба.

"Новогодняя столица России" является проектом Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. Начиная с 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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