Участниками "зимнего Дня ВДВ" в Рязани стали более пяти тысяч зрителей

"По традиции мы чествуем наших доблестных десантников летом. Но этот год особенный: нам выпала большая честь стать Новогодней столицей России, поэтому мы решили устроить этот праздник дважды, чтобы все гости смогли еще раз убедиться воочию, что Рязань по праву считается столицей ВДВ", - написала Сорокина.

ТАСС, 2 января. Участниками "зимнего Дня ВДВ" в Рязани, приуроченного к проекту "Новогодняя столица России", стали свыше пяти тысяч человек. В ходе праздника рязанские десантники шутили, ставили сказку об армейской службе и показывали мастерство рукопашного боя, сообщила на своей странице в Facebook глава города Елена Сорокина.

Она уточнила, что гостям праздника удалось посмотреть не только зрелищные выступления десантников, но и увидеть лучшие номера команды КВН "Умные люди" Рязанского высшего воздушно-десантного командного училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, а также ансамблей "Контакт" и "Крылатая пехота". Кроме того, гости могли принять участие в конкурсах и викторинах, где подарком были пригласительные билеты в музей ВДВ. Завершился праздник показательными выступлениями по рукопашному бою и роты почетного караула десантного училища.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, в мероприятии приняли участие свыше пяти тысяч жителей и гостей города.

В начале декабря 2018 года Рязань подала заявку на участие в проекте и выиграла право стать Новогодней столицей России в 2020 году. Данный проект Минкультуры РФ реализует для популяризации въездного и внутреннего туризма, город выбирают ежегодно на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения подобных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно.

Ожидается, что в рамках проекта в Рязани проведут более 300 фестивалей и праздников, старт которым был дан 7 декабря на Лыбедском бульваре Рязани. Закрытие проекта состоится 7 января.