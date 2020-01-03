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Алжир направит в Ливию 100 тонн срочной гуманитарной помощи

В составе гумпомощи - продовольствие, медикаменты, одежда, генераторные агрегаты

РАБАТ, 3 января. /ТАСС/. Власти Алжира приняли решение отправить в Ливию, где продолжается вооруженный конфликт, 100 тонн срочной гуманитарной помощи. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Algeria Press Service.

"В соответствии с указанием президента Алжира, принято решение отправить в Ливию 100 тонн срочной гуманитарной помощи, в том числе, продовольственные продукты, медикаменты, одежду, генераторные агрегаты", - сообщается в коммюнике администрации главы государства, которое цитирует агентство.

"Алжирский Красный Крест берет на себя, в координации с ливийскими властями и компетентными органами, доставку этой помощи нашим братьям в Ливии, чтобы снизить последствия от кризиса", - говорится в тексте.

"Это решение отражает позицию правительства и народа Алжира по демонстрации безоговорочной и безграничной солидарности с ливийским народом, чтобы помочь ему преодолеть сложную ситуацию", - указано в коммюнике. Алжирские власти вновь выступили в поддержку "внутреннего ливийского урегулирования в результате консенсуса между всеми составляющими ливийского народа, без какого-либо иностранного вмешательства".

Алжир на протяжении последних лет является одним из ключевых региональных коспонсоров процесса мирного урегулирования конфликта в Ливии, и регулярно выступает с инициативами, нацеленными на преодоление кризиса.

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