Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за схода лавин

ТАСС, 3 января. Эксперты предупредили о лавинной опасности для нескольких районов Камчатки. Об этом сообщил Камчатский региональный противолавинный центр.

Штормовое предупреждение охватывает горные территории Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Кроме того, угроза схода лавин присутствует в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю, руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам рекомендовано воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни, родителям - следить за детьми.