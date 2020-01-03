Первые семьи получили ключи от временного жилья после пожара в жилом доме в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 3 января. /ТАСС/. Поисковые работы завершены на месте крупного пожара в многоквартирном доме на улице Советской в Кировском районе Астрахани, в результате которого погибли три человека и более 30 остались без жилья. Первые пострадавшие уже получили ключи от временного жилья, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации города.

"В настоящий момент на месте происшествия завершены поисковые работы и ведется разбор завалов. На время проведения работ закрыто автомобильное движение по ул. Советская - от ул. Коммунистической до ул. Михаила Аладьина", - уточнили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС по региону, пожар в жилом трехэтажном доме - здании старой постройки с деревянными перекрытиями, которое является памятником архитектуры - в центре Астрахани возникв четверг, 2 января в 04:43 (03:43 мск). Площадь возгорания составила 800 кв. м. Полностью его ликвидировать удалось в 18:19 (17:19 мск). В результате пожара погибли три человека - это мужчина 1959 года рождения и две женщины 1939 и 1940 годов рождения, более 30 человек остались без жилья. Следственными органами организована процессуальная проверка.

Также продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим. Со вчерашнего дня в администрации Кировского района организован пункт сбора вещей, сюда неравнодушные жители города уже начали приносить взрослые и детские вещи, посуду, предметы быта и продукты питания. Все школьники из пострадавших семей будут обеспечены школьными принадлежностями и комплектами учебников. Существенную помощь пострадавшим оказывает "Красный крест" и волонтеры.

"Четыре семьи, которые дали согласие на вселение в маневренный фонд, уже получили ключи от временного жилья. Глава администрации Астрахани Радик Харисов поручил проработать вопрос обеспечения погорельцев предметами первой необходимости, а также продолжать оказывать пострадавшим любую возможную помощь", - добавили в пресс-службе.

По данным городской администрации, руководство управления по капитальному строительству при первой же возможности приступит к обследованию сгоревшего здания на предмет возможности его восстановления. Причина пожара устанавливается.