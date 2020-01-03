В 2020 году в Железноводске появятся "умные" остановки

ПЯТИГОРСК, 3 января. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта можно будет отслеживать в режиме реального времени на "умных" остановках в Железноводске Ставропольского края, оборудованных по пилотному проекту "Умное Ставрополье", сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В городе-курорте появятся "умные" остановки. В павильоне будет установлено электронное табло, которое проинформирует пассажиров о приближении нужного автобуса с точностью до секунды", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего до апреля 2020 года в Железноводске появятся 18 таких остановочных павильонов. "Остановка "Площадь Ленина" оборудована также смарт-панелью, где размещена информация о туристических и городских событиях и мероприятиях, интерактивная карта города, а также кнопка экстренного реагирования "SOS". Также весь городской пассажирский транспорт снабдили специальными трекерами, благодаря которым можно отслеживать маршруты движения и точность транспорта", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках проекта на мониторы ситуационного центра вывели все камеры видеонаблюдения. Теперь, управляя пультом из "умного" центра, можно в реальном времени наблюдать за тем, что происходит в разных точках ставропольского курорта. На данный момент к центру подключены 34 камеры видеонаблюдения, которые установлены в разных общественных пространствах.

"В зоне наблюдения наши парки - Курортный и парк имени Станислава Говорухина, "Комсомольская поляна" в поселке Иноземцево, общественные территории и места, популярные у жителей и туристов. Сюда же будет стекаться вся информация со смарт-киосков, установленных в курортной зоне. До апреля 2020 года в городском округе появятся еще 70 современных камер видеонаблюдения с возможностями распознавания лиц и номеров машин", - рассказали в городской администрации.

О проекте

По инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Железноводск стал "пилотным" городом, где синхронизируют туристические и городские ресурсы по проекту "Умное Ставрополье".

Проект Минстроя РФ "Умный город" запущен в 2018 году, с 2019 года он реализуется по нацпрограмме "Цифровая экономика" и нацпроекту "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".