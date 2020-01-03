Сторонники ПЦУ избили представителей канонической церкви в Ровенской области

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ночью напали на группу людей, которые охраняли храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Маща Ровенской области. Об этом в пятницу сообщил Союз православных журналистов на своем сайте.

"В ночь со 2 на 3 января 2020 года, около 00:30 (01:30 мск - прим. ТАСС), два десятка молодых мужчин из числа сторонников ПЦУ с битами напали на четырех верующих УПЦ, которые несли дежурство у Свято-Иоанно-Богословской церкви в селе Маща Костопольского района Ровенской области. По свидетельству очевидцев, агрессивные активисты, вооруженные металлическими прутами и деревянными битами, сначала выключили свет на улице возле церкви, а затем приступили к расправе над парнями, которые находились в металлическом вагончике рядом с храмом", - сказано в сообщении. Уточняется, что нападавшие пытались разгромить вагончик, нанося по нему сильные удары снаружи, а также закидывая его камнями.

При этом, согласно информации, находившиеся рядом полицейские не вмешивались в ситуацию. "Двое полицейских, которые также несли дежурство у храма, спрятались в служебном автомобиле и оттуда наблюдали за всем происходящим. Сотрудники правоохранительных органов, вызванные дополнительно из Костопольского районного отделения полиции, приехали на место жестокой драки только через 40 минут - за это время все нападавшие успели скрыться", - отметили в Союзе. Сообщается, что руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Сарненской и Ровенской епархиях УПЦ, протоиерей Виктор Земляной ранее встречался с "главным активистом ПЦУ в Маще - Юрием Котовичем, который заявил, что если не убрать охрану из-под церкви, то он устроит разборки". Священнослужитель расценивает погром вагончика как провокацию в преддверии Рождества.

Нападения на храмы УПЦ и их прихожан - не редкое явление. Так, в ночь с 28 на 29 декабря представители ПЦУ избили священников и мирян канонической УПЦ в селе Новоживотов Оратовского района Винницкой области. Нападение было совершено на священнослужителей и верующих Тульчинской епархии УПЦ, осуществляющих круглосуточное стояние возле Свято-Покровского храма, чтобы не допустить в него представителей ПЦУ, которые пытаются перевести его под свой контроль.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил в минувший вторник, что на Украине было возбуждено более 250 уголовных дел по факту нападений на приходы и прихожан УПЦ. При этом на начало декабря в юрисдикцию ПЦУ под давлением или добровольно перешли около 300 приходов УПЦ, что составляет менее 1% от общего числа ее приходов.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - была создана Православная церковь Украины. После этого сторонники новой религиозной структуры проводят захваты храмов УПЦ, которые иногда сопровождаются серьезными конфликтами.