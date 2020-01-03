Декада спорта на Сахалине началась массовым спуском лыжников и сноубордистов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 января. /ТАСС/. Декада спорта и здоровья открылась в пятницу на Сахалине горнолыжным спуском в новогодних костюмах. Главным мероприятием декады станут массовые лыжные гонки, которые пройдут 7 января, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Эти праздники будут очень спортивными. Не даром Сахалинская область претендует на звание спортивной столицы России. Разные спортивные мероприятия будут длиться до самого окончания каникул - до 8 января. Одним из самых важных соревнований на новогодних праздниках станут массовые гонки в честь предстоящего Рождества, которые пройдут 7 января", - сказали в правительстве региона.

Горнолыжный спуск, открывающий декаду, прошел на территории горнолыжного курорта "Горный воздух". Спуститься с горы под музыку на лыжах и сноубордах пришли не только спортсмены, но и приверженцы здорового образа жизни, а также семьи с детьми. Участники мероприятия совершили спуск в карнавальных костюмах Деда Мороза и других сказочных персонажей. После спуска гостей "Горного воздуха" ожидали спортивные игры, конкурсы и соревнования.

"Все праздничные дни все спортивные объекты и учреждения региона будут готовы принять у себя любителей здорового образа жизни, чтобы они могли зарядиться энергией на весь год и получить максимум хорошего настроения", - сказал ТАСС министр спорта региона Сергей Буренков. Он отметил, что в мероприятии приняли участие более 80 человек.

"Каждый должен заниматься спортом, необязательно профессионально или каким-то конкретным направлением. Можно просто делать зарядку, заниматься фитнесом. Здоровый образ жизни - это главное. Очень важно, что областные власти поддерживают это и проводят в регионе такие мероприятия, приобщающие других к спорту. Приятно, что наш губернатор [Валерий Лимаренко] сам катается на горных лыжах и посещает "Горный воздух". Я спустился сейчас на сноуборде в костюме под фанфары и действительно почувствовал всеобщее праздничное настроение", - поделился с ТАСС сноубордист-любитель из Южно-Сахалинска Владислав Ким.

Развитию физкультуры и спорта в регионе уделяется особое внимание. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, положено начало многим социальным проектам. В их числе "Сахалинское долголетие", благодаря которому старшее поколение имеет возможность бесплатно заниматься в тренажерных залах с квалифицированными инструкторами. В распоряжении пенсионеров 58 спортивных объектов по всей области. Сейчас в проекте участвуют более 2 тыс. сахалинцев и курильчан. Помимо этого, в регионе проводятся бесплатные занятия по общей физической подготовке, гиревому и конному спорту, маунтинбайку, йоге, скандинавской ходьбе и савату.

СТК "Горный воздух"

Курорт "Горный воздух" в 2016 году стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы и пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма.

Модернизация горнолыжного курорта на Сахалине позволит ему принимать турниры международного уровня. Так, в феврале 2020 года в регионе пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых. На него из бюджета области будет выделено почти 50 млн рублей.

Также принято решение о проведении в Сахалинской области в 2021 году вторых зимних международных спортивных игр "Дети Азии", рассматривается возможность проведения первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 2024 году.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Исполком также лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. Как сообщил ТАСС министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков, риски отмены запланированных на территории региона спортивных мероприятий минимальны. Местные власти уверены, что решение WADA не повлияет на проведение этапа Кубка и первенств.