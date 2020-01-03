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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Посольство РФ в Ираке после ударов США принимает меры в целях безопасности росграждан

Всем представительствам рекомендовано сохранять максимальную бдительность

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Российские дипломаты в Ираке после ударов США приняли ряд мер для обеспечения безопасности работающих в стране соотечественников в связи с возможными последствиями атак. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве РФ в Багдаде.

"В посольстве состоялось совещание кризисного штаба, постоянно идет оценка ситуации, внимательно следим за происходящим, - указали дипломаты. - Принят ряд мер для обеспечения безопасности работающих в Ираке россиян. Всем представительствам рекомендовано сохранять максимальную бдительность".

"Несмотря на то, что ситуация напряженная, в районе российской дипмиссии в иракской столице и других представительств сохраняется спокойная обстановка, - подчеркнули они. - Никаких инцидентов не зафиксировано. Своевременно информируем росграждан о происходящем на местах, находимся в непрерывном контакте с ними".

В пятницу Пентагон сообщил об убийстве в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Министерство обороны США в своем заявлении проинформировало, что ракетный удар, приведший к его гибели, был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа. Вместе с Сулеймани были убиты заместитель главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Вашингтон возложил на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на этой неделе.

Теги
ИранИракРоссияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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