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В Грузии более 1,2 тыс. человек отравились алкоголем и едой на Новый год

Также 81 человек пострадал из-за нарушения правил использования пиротехники

ТБИЛИСИ, 3 января. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. человек пострадали от алкогольного и пищевого отравления в Грузии в новогодние дни. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении министерства здравоохранения страны.

"387 человек отравились едой, 844 - алкоголем и еще 23 - алкоголем и едой вместе", - сказано в сообщении.

Ранее Минздрав сообщил, что 81 человек пострадал с 31 декабря по 1 января в Грузии из-за нарушения правил использования пиротехники. 31 декабря и 1 января в Тбилиси было зафиксировано 48 случаев получения травм от пиротехники, а в регионах - 33. Из 48 пострадавших людей в Тбилиси 35 понадобилась госпитализация, а в регионах - 16. Восемь пострадавших были детьми, семь из которых по-прежнему проходят курс лечения в Детской центральной больнице им. М. Иашвили.

Теги
Грузия
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