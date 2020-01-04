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Подготовка к 75-летию Победы

Ансамбль песни и пляски ЧФ даст концерты в городах России накануне 75-летия Победы

Концертный тур начнется в апреле

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота готовит новую программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В апреле коллектив представит ее на гастролях в регионах России, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

"Артисты ансамбля песни и пляски Черноморского флота приступили к подготовке новой программы, посвященной 75-летию Великой Победы. Концертный тур флотских артистов по городам-героям и региональным центрам России запланирован на апрель 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в новую программу будут включены произведения поэтов и композиторов, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также современные вокальные и хореографические композиции, "посвященные подвигу советских солдат и матросов, победивших фашизм". Специально для новой программы ансамбль подготовил номера, отражающие вклад разных народов Советского Союза в Победу, и сценки из фронтового фольклора.

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота создан в 1932 году и является одним из старейших творческих коллективов Вооруженных сил РФ. Коллектив неоднократно бывал на гастролях за границей. В 2019 году он был удостоен гран-при смотра-конкурса ансамблей Вооруженных сил России.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаПодготовка к 75-летию Победы
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