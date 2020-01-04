Крупные штрафы грозят компаниям, по вине которых во Владивостоке возник мусорный коллапс

ВЛАДИВОСТОК, 4 января. /ТАСС/. Крупные штрафы грозят компаниям, которые в конце декабря 2019 года перестали вывозить мусор из двух районов, где живет половина населения Владивостока, из-за чего в городе в начале января возникли завалы мусора. Об этом сообщил ТАСС в субботу первый заместитель директора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев.

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"Самая тяжелая ситуация во Владивостоке. Крупные районы Ленинский и Первомайский ощутили самые проблемные аспекты. Уже выставлены претензии, впоследствии мы проведем разбирательства и будут приняты меры по привлечению к материальной ответственности. В рамках контракта мы можем штрафовать компании, штраф составляет порядка 0,5% от суммы всего контракта", - сообщил собеседник агентства.

"Суммы контракта очень большие, в частности по одному из районов штраф может составлять более 1 млн рублей. На сегодняшний день мы выставили претензии только одной компании, которая работала по двум районам", - добавил он.

Фактор Нового года

Сергей Лазарев пояснил, что сложная ситуация сложилась в результате двух факторов. Так, в новогодние праздники объем мусора оказался в четыре раза больше, чем в обычные дни. Кроме того, в конце декабря 2019 года мусоровывозящие компании, которые работали в Ленинском и Первомайском районах, бросили свои точки и перестали вывозить мусор, поэтому к 31 декабря образовались завалы.

Помимо этого, у подрядчика, компании "Дальэко", оказалось недостаточно автотранспорта, и это также вызвало сбои в работе.

"В результате 1 января мы получили двойные завалы мусора. 2 января мы запустили первую партию машин, она не спасала ситуацию, сейчас на эти два района только от нашей организации направлено уже до 20 машин. Ситуация постепенно выправляется и думаю, что за сегодняшний и завтрашний день она будет полностью стабилизирована", - пояснил Лазарев, добавив, что сложная ситуация наблюдается также в городе Лесозаводске.

Население Владивостока превышает 605 тыс. человек, и примерно половина из них живет в соседних Ленинском и Первомайском районах. Первомайскому району подчинены поселки Попова и Рейнеке на одноименных островах.

С 1 января 2020 года в Приморье вступил в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок. Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Изменение системы обращения с бытовыми отходами в Приморье проводится в рамках реализации нацпроект "Экология". Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это с 1 января.

Нацпроект "Экология"

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).