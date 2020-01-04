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В Амстердаме начали собирать новый туристический налог

Сбор в размере €3 с человека за день проживания в отеле дополняет уже существующий налог в размере 7% от стоимости проживания в номере
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

ГААГА, 4 января. /ТАСС/. Муниципалитет Амстердама начал собирать новый налог на туристов в размере €3 с человека за день проживания в отеле с 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте города.

Сбор дополняет уже существующий налог в размере 7% от стоимости проживания в номере. Новые правила будут введены для людей, которые пользуются сервисами по кратковременной аренде жилья, такими как Airbnb. Им придется платить 10% от стоимости арендной платы.

Амстердам с населением в 1,1 млн человек ежегодно посещают около 17 млн человек с учетом внутренних туристов и людей, которые не останавливаются в городе на ночь. Постоянно увеличивающийся поток туристов привел к жалобам среди местных жителей, которые недовольны шумом и другими неудобствами, которые доставляют приезжие. Новый налог является частью плана, направленного на более равномерное распределение иностранцев по стране.

Туристический совет Нидерландов ожидает, что в 2030 году страну посетят 29 млн человек, что на 10 млн больше по сравнению с 2018 годом. Для управления потоком туристов организацией в прошлом году была разработана новая стратегия. Она заключается в том, чтобы позиционировать Нидерланды как единое туристическое направление, интересное не только Амстердамом и окрестностями, но и другими интересными местами, например, живописными озерами на севере (провинция Фрисландия) или необычными дизайнерскими решениями в области архитектуры на юго-востоке (город Эйндховен).

Теги
Нидерланды
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