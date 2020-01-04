При реконструкции здания Росгвардии в Балашихе обнаружили столетние фотонегативы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Стеклянные фотонегативы столетней давности обнаружены во время реконструкции одного из зданий дивизии им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Бесценные с исторической точки зрения стеклянные фотонегативы обнаружены во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ. На снимках запечатлены служебные будни военнослужащих в первые годы существования легендарного соединения войск правопорядка. Фотографии - 100-летней давности", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что большинство фотодокументов довоенного времени имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения.

"Исторические фотографии позволяют увидеть не только детали жизни и быта далекой эпохи. Они позволяют нам рассмотреть лица солдат и офицеров, которым уже через несколько лет предстояло встать грудью на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны и ценою собственных жизней преградить путь двигавшимся к Москве фашистским танкам", - отметили пресс-службе.

В Росгвардии добавили, что оцифрованные снимки используют при подготовке литературно-публицистических проектов, работа над которыми началась в Росгвардии.