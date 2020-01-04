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При реконструкции здания Росгвардии в Балашихе обнаружили столетние фотонегативы

Их используют при подготовке литературно-публицистических проектов
Описание
© ДВСМИ Росгвардии

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Стеклянные фотонегативы столетней давности обнаружены во время реконструкции одного из зданий дивизии им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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Бесценные с исторической точки зрения стеклянные фотонегативы обнаружены во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации. На снимках запечатлены служебные будни военнослужащих в первые годы существования легендарного соединения войск правопорядка. Фотографии 100 летней давности.Большинство фотодокументов довоенного времени имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения, чью историю продолжает сегодня 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации. Воины именно этого полка в годы Великой Отечественной войны героически проявили себя во время обороны подступов к Москве в октябре 1941 года, ценою немалых потерь на целые сутки сдержав наступление гитлеровцев в районе города Боровска в сегодняшней Калужской области. Они обеспечивали безопасность Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции. Воинам этого полка доверили бросать поверженные гитлеровские знамёна к подножью мавзолея на Красной площади во время Парада Победы 1945 года. Более полувека именно 2-й полк представляет войска правопорядка нашего государства на ежегодных парадах 7 ноября и 9 мая в Москве. Исторические фотографии позволяют увидеть не только детали жизни и быта далёкой эпохи. Они позволяют нам рассмотреть лица солдат и офицеров, которым уже через несколько лет предстояло встать грудью на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны и ценою собственных жизней преградить путь двигавшимся к Москве фашистским танкам. Оцифрованные снимки будут использованы при подготовке литературно-публицистических проектов, работа над которыми началось в Росгвардии в первые дни Года памяти и славы. ————————— #Росгвардия #СлужуРоссии #ВсегдаНаСтраже #ФСВНГ #russianguard #ОМОН #СОБР #ОВО

Публикация от Росгвардия (@rosgvard_official)

"Бесценные с исторической точки зрения стеклянные фотонегативы обнаружены во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ. На снимках запечатлены служебные будни военнослужащих в первые годы существования легендарного соединения войск правопорядка. Фотографии - 100-летней давности", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что большинство фотодокументов довоенного времени имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения.

"Исторические фотографии позволяют увидеть не только детали жизни и быта далекой эпохи. Они позволяют нам рассмотреть лица солдат и офицеров, которым уже через несколько лет предстояло встать грудью на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны и ценою собственных жизней преградить путь двигавшимся к Москве фашистским танкам", - отметили пресс-службе.

В Росгвардии добавили, что оцифрованные снимки используют при подготовке литературно-публицистических проектов, работа над которыми началась в Росгвардии.

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