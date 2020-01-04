{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики предупредили россиян о погодных аномалиях в январе

Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в Сибири и на западе Якутии
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Аномально теплая для января погода сохранится в большинстве регионов России как минимум до конца первой декады месяца, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму, лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края будет около нормы и ниже ее. Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от нормы +16 градусов и более", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона.

"Наибольшая положительная аномалия среднесуточной температуры воздуха в данный момент отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, здесь отклонение от нормы достигает +16 градусов. В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что совсем не свойственно для начала января", - отметили в Гидрометцентре.

В ближайшие дни в Туре (Красноярский край) ночью -20…-25 градусов, днем около -15 градусов; на юге Западной Сибири в ночные часы от -10 до -15 градусов мороза, днем немного ниже нуля; в Поволжье и в Центральном федеральном округе до понедельника от -5 до +2 градусов. На Европейской территории России 6 января после прохождения холодного атмосферного фронта станет прохладнее, но в целом сохранится положительная аномалия температуры воздуха.

В столичном регионе в понедельник ночью ожидается от -5 до -3 градусов, днем -3...-1 градус; в Рождественскую ночью те же -5…-3 градуса, днем -2…0 градусов; в среду, 8 января, вновь станет теплее: ночью -3…-1 градус, днем 0…+2 градуса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Павел Дуров даст показания по делу Telegram 7 и 8 января в Дубае
Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассчитывает получить от предпринимателя информацию, касающуюся продажи Telegram и блокчейн-платформой TON почти 3 млрд цифровых токенов Gram по всему миру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС