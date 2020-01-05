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Кризис в Сирии

Российские военные медики помогли 4,5 тыс. жителям города Эль-Камышлы на севере Сирии

По словам начальника медицинского отряда специального назначения Романа Смирнова, за помощью в основном приходят женщины, старики и дети

ХАСЕКЕ /Сирия/, 5 января. /ТАСС/. Российские военные медики оказали помощь 4,5 тыс. жителей города Эль-Камышлы (провинция Хасеке) с момента открытия здесь медпункта в конце ноября прошлого года.

"Здесь частью сил развернут медицинский отряд для оказания неотложной помощи, в первую очередь нашим военнослужащим. В полном объеме здесь развернута хирургическая помощь, специализированная помощь, в том числе реанимационная. В спокойное время мы ведем амбулаторный прием местного населения. И сейчас российские врачи ведут массовый прием - за последний месяц работы мы приняли около 4,5 тыс. пациентов", - рассказал журналистам начальник медицинского отряда специального назначения (МОСН) Роман Смирнов.

По словам, за помощью в основном приходят женщины, старики и дети. "В течение последних нескольких лет здесь были проблемы с медициной, очень много накопилось хронических заболеваний, запущенных случаев", - добавил он.

Пункт, на котором работают 17 российских врачей, оснащен оборудованием, позволяющим оказывать медпомощь на уровне современных стандартов, проводить хирургические операции, в том числе офтальмологические.

Также российские военные врачи помогают принимать пациентов и в городской больнице Эль-Камышлы. "В полном объеме сотрудничаем с сирийскими врачами, стараемся обеспечить прием у стоматолога, ЛОРа, терапевта, в день мы принимаем порядка 180 человек. Здесь определенно отмечается большой дефицит кадров, крайне не хватает педиатров и гинекологов", - поделился с журналистами военный врач Денис Кириллов.

По данным представителя медицинской службы российской группировки в Сирии Дениса Локтева, в настоящее время развернуты дополнительные силы и средства медицинской службы для оказания помощи местному населению в особо нуждающихся регионах. На данный момент медицинскую помощь получили более 10 тыс. граждан Сирии, в том числе около 1,5 тыс. детей.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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