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СМИ: фанаты шведского клуба "Мальмё" повалили статую футболиста Ибрагимовича

Злоумышленники отпилили у статуи ноги, а на ее голову одели черную майку с надписью "Швеция"

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Фанаты шведского "Мальмё" повалили в ночь на воскресенье статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает телеканал SVT.

Злоумышленники отпилили у бронзового Златана ноги, и скульптура упала на ограждающий ее забор. На голову статуи одета черная майка с надписью "Швеция" желтого цвета.

В конце ноября 38-летний Ибрагимович приобрел четверть акций стокгольмского клуба "Хаммарбю", который является главным соперником "Мальмё". Ибрагимович родился в Мальмё, он является воспитанником одноименного клуба, выступал за взрослую команду с 1999 по 2001 год, после чего перешел в голландский "Аякс".

Акт вандализма в отношении статуи происходит не в первый раз. После инцидентов вокруг скульптуры установили высокую ограду, там дежурил охранник, который недешево обошелся муниципалитету. Квартира Ибрагимовича в центре Стокгольма также подвергалась нападению вандалов.

На протяжении карьеры опальный футболист выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), Кубки и Суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016). В составе сборной Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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Швеция
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