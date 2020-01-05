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В Ингушетии в 2020 году будут развивать гастрономический, религиозный и экотуризм

В рамках проектов в регионе планируется открыть новые туристические маршруты

МАГАС, 5 января. /ТАСС/. Гастрономический, религиозный и экологический виды туризма будут развивать в Ингушетии в 2020 году. В рамках проектов откроют новые туристические маршруты и запустят новые программы, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

"В этом году мы намерены активно заняться развитием гастрономического, религиозного и экотуризма. Мы будем заключать соглашения и договариваться с туроператорами регионов страны для того, чтобы они предоставляли нам туристов, которые предпочитают, к примеру, религиозный туризм. На территории Ингушетии множество объектов, к которым могли бы приезжать люди, это и самый древний в России христианский храм Тхаба-Ерды, это исламский мавзолей Борга-Каш, к которому совершают паломничество мусульмане из регионов СКФО", - сказал Мизиев.

По его словам, у комитета есть планы объединить мероприятия религиозного туризма с гастрономическим. "Также мы думаем возродить направление гастротуризма "Халяль-тур", который мы объединим с религиозным туризмом и сделаем общий тур. То есть люди могут не только посетить примечательные религиозные места, а также познакомиться с ингушским гостеприимством, кухней, традициями. А если говорить об экотуризме, 30 из 32 уже имеющихся маршрутов являются экологическими, это турмаршруты по заповедным зонам, также мы дополнительно будем разрабатывать новые маршруты, добавим конные прогулки к пешим", - отметил председатель комитета, добавив, что сейчас в ведомстве разрабатывают полный план мероприятий по развитию новых видов туризма.

Халяль-тур в Ингушетии проводится с 2015 года, с тех пор в нем приняли участие сотни туристов из 20 различных стран. В 2018 году халяль-тур собрал в республике около 20 болельщиков, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, а в 2019 году проект был прерван. Халяль-тур предполагает посещение ингушских семей, в которых встречают гостей традиционными блюдами, хозяева рассказывают туристам о национальных традициях и культуре.

По информации комитета по туризму, в 2019 году Ингушетию посетили более 130 тыс. туристов из разных стран мира. В регионе для них действуют более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика. Самая посещаемая туристами часть маршрутов пролегает по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, который расположен в горном Джейрахском районе республики. В музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются древние христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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