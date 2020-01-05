Посох Деда Мороза и костюм снегурочки забыли в московском метро в новогоднюю ночь

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пассажиры московского метро в минувшую новогоднюю ночь забыли в поездах и на станциях мешок с подарками, посох, костюм снегурочки и балалайку, сообщает пресс-служба подземки в воскресенье.

"Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей метрополитена после новогодней ночи, есть три бороды Дедов Морозов, два посоха, балалайка, шапка-ушанка, костюм снегурочки с париком, несколько гирлянд, и, конечно, мешок Деда Мороза с подарками", - сказали в пресс-службе.

Также после новогодней ночи на станциях остались подарочный плед с оленями, несколько мобильных телефонов, пару детских рюкзаков с билетами на елку и несколько подарочных пакетов со сладкими подарками.

Оставленные в метро предметы поступают на склад забытых вещей на станцию "Котельники", где вещи хранятся полгода с момента регистрации заявления о находке. С начала года туда перенаправили более 7 тыс. предметов.