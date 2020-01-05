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Власти Кубани направили 125 млн рублей на реконструкцию цирка в Краснодаре

К 2024 году планируется заменить кровлю здания, отремонтировать стены и полы, оборудовать летнее фойе и гостевую парковку для автомобилей

КРАСНОДАР, 5 января. /ТАСС/. Здание Краснодарского государственного цирка в этом году впервые за 50 лет начнут реконструировать, на эти цели власти направили 125 млн рублей, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации края.

"Предусмотрены средства на реконструкцию здания Краснодарского цирка. В этом году на эти цели будет выделено около 125 млн рублей", - сказали в пресс-службе администрации, уточнив, что средства выделяются из краевого бюджета.

Здание цирка было построено в 1971 году, ремонтные работы там ни разу не проводились. В 2014 году цирк перешел из федеральной собственности в региональную, напомнили ТАСС в министерстве культуры края.

Поэтапная реконструкция завершится к 2024 году. Работы предусматривают замену кровли, укрепление грунта, ремонт стен и полов, планируется оборудовать летнее фойе и гостевую парковку для автомобилей. Здание будет оснащено высокотехнологичным киносветозвуковым оборудованием, расширится функциональное назначение зрительного зала, пояснили в администрации Кубани.

В целом же в этом году в Краснодарском крае обновят 127 муниципальных учреждений культуры, на ремонт и улучшение материально-технической базы которых предусмотрено 375,9 млн рублей из бюджетов всех уровней. В минувшем году на эти цели направлялось 398,2 млн рублей.

Теги
РоссияКраснодарский край
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