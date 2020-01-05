Более 1 тыс. единиц техники будет представлено в музее "Россия - моя история" в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 5 января. /ТАСС/. Экспозиция интерактивного музейно-исторического комплекса "Россия - моя история", который планируют открыть в Пятигорске в мае 2020 года, будет включать более тысячи единиц техники. Об этом сообщил ТАСС директор музейно-выставочного комплекса "Россия - моя история" в Ставрополе Георгий Головин.

"Музей полностью интерактивный. В нем будет представлено больше тысячи единиц техники. Площадь музея занимает порядка 11 тыс. кв. м", - сказал Головин.

По его словам, акцент будет сделан на информации о Кавказских Минеральных Водах. "В музее будет представлен федеральный и региональный компоненты с упором на краевую часть Кавминвод: санатории, природа, история, отчасти описание Северо-Кавказского федерального округа. Будет представлена эксклюзивная информация. Поднимаются все музеи края, которые работают над региональным компонентом. Они передают его нам, мы обрабатываем, передаем в Москву подрядчикам, которые непосредственно занимаются дизайном и сводом информации", - пояснил Головин.

Он также отметил, что открытие планируется в мае. "На данный момент сама коробка [здания] построена, техника завозится в самом конце, когда внутри будет идеально чисто", - добавил он.

Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" был открыт в 2017 году в Ставрополе и стал первым подобным парком на Юге России. Создание исторических комплексов - федеральный экспозиционный проект. Помимо Ставрополя музеи представлены в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске и Якутске.