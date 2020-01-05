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Российский барк "Седов" по просьбе испанских властей на сутки задержался в Лас-Пальмасе

Ответным "жестом доброй воли" российской стороны стало продление "открытого борта", чтобы жители и гости Гран-Канарии смогли подняться на палубу барка

КАЛИНИНГРАД, 5 января. /ТАСС/. Российское учебное парусное судно "Седов", совершающее кругосветное плавание в рамках экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира 2020" в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, покинуло испанский порт Лас-Пальмас, куда зашло в канун Нового года. По просьбе испанских властей барк на сутки продлил пребывание на испанском острове Гран-Канария, перенеся выход из порта с субботы на вечер воскресенья, сообщили ТАСС в медиацентре кругосветки.

"Вместо запланированных четырех суток крупнейшее в мире четырехмачтовое учебное парусное судно "Седов" пробыло в гостеприимном испанском порту Лас-Пальмас пять суток. Портовые власти предложили руководству российского парусника задержаться на сутки, взяв на себя все расходы по сверхплановой стоянке "Седова", - рассказал представитель медиацентра. Ответным "жестом доброй воли" российской стороны стало продление "открытого борта", чтобы жители и гости Гран-Канарии смогли подняться на палубу барка.

По оценке гостей парусника, в числе которых были почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада, мэр Лас-Пальмаса Агусто Идальго, директор порта Луис Ибарка, представители посольства РФ в Испании, заход совершающего кругосветное плавание парусника "Седов" "стал знаменательным и очень ценным", что отметили в своих публикациях и журналисты различных испанских СМИ.

Гости "Седова" смогли познакомиться с почти 100-летней историей барка, жизнью и бытом курсантов-практикантов, целями и задачами уникальной экспедиции учебных парусников Росрыболовства "Паруса мира 2020" с участием барков "Седов" и "Крузенштерн", а также фрегата "Паллада". Им представили также уникальную выставку работ русского художника Павла Михайлова, который 200 лет назад принимал участие в знаменитой антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Его работы служат документальным доказательством приоритета российских исследователей в открытии Антарктиды.

В дни стоянки "Седова" в Лас-Пальмасе для экипажа и находящихся на борту барка курсантов были организованы экскурсии по достопримечательным местам города и острова. На судне пополнили запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия.

Впереди у парусника длительный, более чем 30-суточный океанский переход до Монтевидео. "Седову" предстоит преодолеть свыше 4 тыс. морских миль до этого уругвайского порта, заход в который запланирован на 6 февраля.

О паруснике и экспедиции

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии, а в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 117,5 м, водоизмещение 7320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из порта Владивосток. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат в общей сложности более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания станет встреча парусников в акватории островов Южная Георгия, совместное маневрирование и мемориальная гонка.

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