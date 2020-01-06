Рождествование, кутья с узваром и кровянка. Как казаки встречают Рождество на юге России

ТАСС, 6 января. /ТАСС/. Казаки на Юге и Северном Кавказе нашей страны обычно встречают Рождество "ношением вечери", молитвами, ужином с кутьей и узваром. Какие еще традиции сохранились и что обязательно нужно сделать в праздничную ночь - в материале ТАСС.

"Ношение вечери"

Традиции донских казаков отмечать Новолетие - Новый год по старому стилю - сводились в основном к празднованию Рождества, рассказали ТАСС в пресс-службе войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское".

Этот праздник подводил итоги года, казаки готовились к нему тщательно, добавили ТАСС в пресс-службе Кубанского казачьего войска. "Стремились к перемирию, выбеливали хаты, чистили подворье. Но главное, держа пост, приводили в порядок свою душу: молились, исповедовались, принимали причастие, помогали ближним, сиротам, просили у всех прощения и сами не держали обиду на тех, кто вольно или невольно нарушил Христовы заповеди", - рассказали в пресс-службе.

Вечером 6 января начиналось любимое занятие детей и подростков - "ношение вечери". По кубанскому преданию, дети и молодежь носили кутью крестным родителям, бабушке с дедушкой и близким родственникам. Заходя в дом, дети говорили: "Здравствуйте, с праздничком, с Рождеством Христовым! Папа и мама вечерю вам прислали". Хозяева пробовали кутью, а взамен докладывали свою. За принесенную вечерю детвору ожидали подарки: мелкие деньги, конфеты и орехи.

Ранним рождественским утром мужчины отправлялись рождествовать или христославить, изготовив накануне для этого из фанеры, сита и обруча украшенную "звезду", внутри которой ставили иконку, свечу или лампадку. Рождествующим никогда не отказывали в проведении обряда и всегда с нетерпением ждали, когда они постучатся в двери дома со словами: "Пустите порождествовать!".

Войдя в дом и поставив "звезду" перед собой, рождествующие молились. Пришедших щедро одаривали колбасами, салом, пирожками, конфетами и мелкими деньгами. Такая щедрость основывалась на поверье - не принять рождествовальщиков считалось большим грехом.

Казачий стол: кутья, молочный поросенок и плацинда

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Кубанского казачьего войска, целью рождественского стола была "бэсэда" - разговор, застолье. Стол накрывался для братьев, кумовьев, соседей. В кругу близких казаки пели песни, вспоминали усопших.

Главным блюдом стола у казаков считалась "голодная" кутья - ее еще называли "вечеря", которую готовили к вечеру Рождества из пшеницы или ячменя. К кутье полагалось сварить узвар - напиток из сухофруктов. Кутью и узвар ставили в святой угол на покуть - уголок с иконами, где предварительно расстилали сено. Трапеза начиналась после посещения казаками всенощной: сначала всегда разговлялись кутьей, которую вместе с узваром предварительно окропляли святой водой. Первая ложка кутьи предназначалась главе семьи.

По данным Кубанского казачьего войска, многие блюда рождественской кухни были унаследованы от черноморских казаков, пришедших на Кубань. Предпочтение отдавалось холодцу, домашней колбасе, фаршированному свиному желудку (ковбыку). Также рождественский стол украшал молочный поросенок (реже - гусь или утка), запеченный с яблоками, черносливом, гречкой. Особым блюдом была "кровянка" - колбаса, в основу которой входила кровь животных, сало и специи. Считалось, что это блюдо придавало казаку силу и мужество.

Казаки-некрасовцы, которые в XVIII веке эмигрировали в Турцию, а в 1962 году переселились обратно в Россию и живут сейчас в Левокумском районе на Ставрополье, встречают праздник блюдами из рыбы и овощей. "Стол традиционный, некрасовские блюда - рыба-медник, "горчичка" (горький перец), различная выпечка, плацинда с тыквой - знаменитейшее блюдо казаков-некрасовцев, фасолевый салат, тушили мясо с капустой", - рассказала ТАСС методист Центра традиционной русской культуры казаков-некрасовцев и духовных молокан Валентина Лясковская. Она пояснила, что медник - это глубокая сковорода, в которой готовится рыба с зажаркой и томатом - отсюда и название блюда.

В казачьих семьях до сих пор сохранилась традиция отмечать Рождество дома, в кругу многочисленных родственников, кумовьев, крестников и крестных. Не исключение и молодая семья Андрея и Ольги Суртаевых из станицы Дондуковской Гиагинского района Адыгеи. "Мы живем отдельно, но в любые праздники всегда собираемся вместе, чтобы приготовить угощения не только для нашей большой семьи, но и для соседей, гостей. Если мама ставит тесто на пироги, то уж вся улица накормлена будет", - говорит Ольга Суртаева.

Коронное блюдо в семье Суртаевых - буженина с сухофруктами. Для ее приготовления Ольга нашпиговывает кусок свинины морковью, чесноком, курагой и черносливом и обмазывает сметанным соусом со специями. Хорошо промаринованное мясо запекается до полутора часов в духовке. Гостей также угощают отбивными, жареной уткой, пельменями, варениками, оладьями, холодцом и окрошкой.

Елки с казачьим колоритом

Однако казаки в праздновании Рождества следовали не только строгим христианским традициям. Казаки на Дону любили и святки, соблюдали обычаи, чтобы обеспечить себе счастье и благополучие в будущем году. По данным пресс-службы "Всевеликого войска Донского", казаки сейчас большое внимание уделяют возрождению традиций, в том числе старинных обрядов, что особенно ярко проявляется в хуторах и станицах. Например, большое распространение среди донских казаков получила советская традиция новогодних "елок", которые теперь приобретают казачий колорит за счет донских колядок, песен и обрядовых ритуалов.

На территории Войска Донского - в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Калмыкия - в детских садах и школах со статусом "казачья" ежегодно проводятся рождественские утренники. А в казачьих кадетских корпусах и лицеях организуют рождественские балы.

Накануне Новолетия донские казаки устраивали щедрый вечер: варили вареники и ходили "щедровать". Угощение чаще всего делали с творогом или картошкой, несколько штук - с мукой, солью, монетой, также оставляли пустые вареники. Если вареник достанется с мукой - жизнь будет богатой, но тяжелой, с солью - горькой, а с монетой - счастливой и долгой. Обычай щедровать по сей день сохранился в станицах Ростовской области: до сих пор на сельских улицах в святочные дни можно встретить компании молодых людей, наряженных в костюмы и маски. Это и есть щедровщики.

Кроме того, красивый обычай бытовал в кубанской станице Новолокинской. За две недели до Рождества отец срезал ветку вишни, на которой обязательно должны были быть еще семь небольших веточек. Срезанную вишню в горшочке с водой ставили в святой угол, а к Рождеству она вся покрывалась цветами.