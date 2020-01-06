Финальный этап конкурса управленцев "Лидеры России" пройдет в Сочи

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России" состоится в конце марта в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Из 3 тыс. 399 участников конкурса, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Он пройдет с 27 по 31 марта 2020 года в Сочи", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО, руководителя конкурса Алексея Комиссарова.

Все финалисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. "Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны", - подчеркнул Комиссаров.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Особенностью этого сезона стало появление помимо основного потока трех спецнаправлений: "Наука", "Здравоохранение", "Финансы и технологии". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок, в очные полуфиналы вышли более 3,3 тыс. человек. Региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УрФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций пройдут в Москве в марте.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.