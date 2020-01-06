Автоматы Томпсона из поставок союзников по антигитлеровской коалиции покажут в музее Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Пистолеты-пулеметы Томпсона, предметы амуниции и вооружения, составлявшие основу поставок союзников по антигитлеровской коалиции Советскому Союзу по ленд-лизу, будут представлены впервые в экспозиции Центрального музея Тавриды в Симферополе в мае, сообщил ТАСС директор музея Андрей Мальгин.

"К 75-летию окончания Великой Отечественной войны, к 9 мая, в нашем музее впервые будут представлены подлинные образцы вооружения и предметы амуниции из поставок союзников по антигитлеровской коалиции по ленд-лизу в Советский союз. Одним из коридоров с весны 1944 года и по весну 1945 года для них был как раз Крымский полуостров", - сообщил Мальгин.

По его словам, экспозиция сейчас формируется из запасников музея, ранее экспонаты не выставлялись. Он уточнил, что пистолеты-пулеметы, наиболее известные по гангстерским боевикам, входили в комплект танков союзников, которые направлялись в СССР. Когда освободили Крым, часть ленд-лизовских поставок из Ирана пошли в Красную армию кратчайшим путем - через Крымский полуостров.

"Это малоизученная страница истории Великой Отечественной войны. Поставки шли через порты Севастополя и Керчи, в наших фондах образцы вооружения есть. Мы хотим еще раз напомнить, что война против нацизма велась странами коалиции, а это СССР, Великобритания и США, которые совместно дали отпор армадам завоевателей, и основы послевоенного мира были заложены именно в Крыму, в Ялте на конференции Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля", - сообщил Мальгин.

В рамках программы ленд-лиза США поставляли своим союзникам по Второй мировой войне, в том числе СССР, технику, боеприпасы, продовольствие, медикаменты и прочие грузы, необходимые для борьбы с общим врагом.

В музее будет выставлено также более 50 образцов советского и трофейного немецкого стрелкового вооружения, которые в том числе использовались и советскими партизанами, а также документы периода более чем 900-дневной оккупации Крыма (с 1941 по 1944 годы), советских комиссий по расследованию преступлений оккупационного режима.

Партизанская "Катюша" и ватник

В фондах музея есть много экспонатов, которые в силу определенных причин ранее не выставлялись: к примеру, армейский ватник и ватные брюки. "Кто-то передал в музей сразу после войны, они просто лежали, не использовались практически в экспозициях. Это прошедшие фронт элементы военной формы. Кто мог подумать, что через десятки лет, они превратятся в интересные экспонаты для выставки", - отметил Мальгин.

Среди интересных артефактов также есть бутылки для зажигательной смеси, которые в 1941 году выпускал Симферопольский стеклотарный завод. Это были специальные бутылки с выемкой под запал. "Раньше это все казалось мелочами, а сегодня они вызывают особый интерес, особенно в год 75-летия Победы", - считает директор музея.

Отдельная тема касается крымских партизан. В музее будет создана диорама одного из ожесточенных боев народных мстителей с карателями зимой 1943 года в районе горы Колан-баир. Там партизанами применялись уникальные в своем роде горно-вьючные варианты реактивных установок М-8, их называли еще партизанскими "Катюшами".

Дивизион из четырех таких установок был переброшен в Крым осенью 1943 года и практически сразу вступил в бой. Две из них были уничтожены вражеской авиацией и артиллерией, а две были спрятаны партизанами в одной из балок. Одну нашли в 2008 году, передали в музей, где и отреставрировали. К маю этого года она составит центральную часть диорамы и экспозиции к 75-летию Великой Победы.

За время оккупации Крыма с 1941 по 1944 годы крымские партизаны уничтожили до 30 тыс. солдат и офицеров противника, пленили свыше 4 тыс. военнослужащих оккупационных войск, пустили под откос 79 эшелонов воинской техники. От рук фашистских захватчиков погибли около 4 тыс. крымских партизан и подпольщиков. В настоящее время на территории Крыма проживает около 90 партизан и подпольщиков.

Катера из США

Крымский военный историк, эксперт по событиям Великой Отечественной войны и главный редактор журнала "Милитари Крым" Сергей Ченнык рассказал ТАСС, что недавно ему удалось выяснить один неизвестный факт периода войны. По его словам, ранее считалось, что американские торпедные катера Vosper, которые поставлялись по ленд-лизу в Советский Cоюз, в боевых действиях на Черном море не участвовали. Сейчас выяснилось, что участвовали: шесть катеров активно действовали против Румынии с баз в Крыму и под Очаковом.

"Адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский, командующий Черноморским флотом, заказал эти катера еще до начала операции по освобождению Крыма, потому что он понимал, что флоту предстоит действовать по немецким конвоям, которые будут курсировать между румынским портом Констанца и Крымом. Но они пришли только в июне, когда Крым был уже освобожден", - отметил Ченнык.

Исследовать уточнил, что катера "лихо повоевали, поучаствовав в высадке десанта на румынское побережье". Два командира катеров стали героями Советского союза, а бригада торпедных катеров получила почетное наименование "Констанская".

Катера не сохранились. После войны, рассказывает Ченнык, согласно договору по ленд-лизу, их перегнали представителям командования США в Турцию, где разоружили и затопили.

Экипажам катеров пришлось повоевать и против Японии. После победы над Германией их перебросили на Дальний Восток, где также использовались поставляемые из США торпедные катера Vosper. Моряки Черноморского флота передавали боевой опыт в качестве инструкторов своим коллегам с Тихоокеанского флота.

О боях за Крым

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С октября 1941 по июль 1942-го продолжалась оборона Севастополя. В мае 1944 года полуостров был освобожден в ходе Крымской операции. В годы войны погибли несколько десятков тысяч мирных жителей полуострова, были практически полностью разрушены Керчь и Севастополь, 127 сельских населенных пунктов, 300 промышленных предприятий, свыше 22,9 тыс. жилых домов. По оценкам историков, в ходе боев по обороне полуострова и освобождению погибло около 1 млн человек.