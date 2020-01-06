Вылетевший из Баку в Астрахань самолет вернулся обратно из-за сильного тумана

БАКУ, 6 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет азербайджанской низкобюджетной авиакомпании Buta Airways, совершавший рейс Баку - Астрахань, вынужденно вернулся в понедельник в аэропорт вылета из-за сильного тумана в российском городе. Об этом сообщили в компании.

"Из-за сильного тумана в аэропорту города Астрахань капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9235, Buta Airways принял решение вернуться в аэропорт Баку, где совершил благополучную посадку в 10:50 по местному времени (09:50 мск)", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, после улучшения погоды экипаж самолета будет готовиться к вылету в Астрахань.

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе национального перевозчика - Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии". Она была основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190. В Астрахань самолеты компании совершают прямые полеты дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.