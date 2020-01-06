{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вылетевший из Баку в Астрахань самолет вернулся обратно из-за сильного тумана

Самолет принадлежит авиакомпании Buta Airways

БАКУ, 6 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет азербайджанской низкобюджетной авиакомпании Buta Airways, совершавший рейс Баку - Астрахань, вынужденно вернулся в понедельник в аэропорт вылета из-за сильного тумана в российском городе. Об этом сообщили в компании.

"Из-за сильного тумана в аэропорту города Астрахань капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9235, Buta Airways принял решение вернуться в аэропорт Баку, где совершил благополучную посадку в 10:50 по местному времени (09:50 мск)", - говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, после улучшения погоды экипаж самолета будет готовиться к вылету в Астрахань.

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе национального перевозчика - Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии". Она была основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190. В Астрахань самолеты компании совершают прямые полеты дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

Теги
АзербайджанРоссия
Реклама на ТАСС
В России в 2019 году заблокировали около 21 тыс. сайтов с информацией о наркотиках
Большая часть веб-ресурсов зарегистрирована за пределами страны, сообщили в пресс-центре МВД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС