Информационная грамотность и "Урок Победы" стали самыми популярными на МЭШ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сценарий урока по информационной грамотности стал самым популярным на портале Московской электронной школы (МЭШ) в 2019 году, также в число наиболее востребованных вошли "Урок Победы" и занятие по английскому языку. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"Познакомиться с понятием информационного текста, научиться правильно искать необходимые данные и работать с таблицами, а также структурировать свои знания о животных школьники могут с помощью урока "Информационная грамотность". Он стал самым популярным по итогам прошедшего года. Метапредметным уроком, созданным педагогами школы №121, в 2019 году воспользовались более 4 тыс. раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также во многих школах в 2019 году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были проведены "Уроки Победы" по одноименному сценарию преподавателя школы №814 Алины Соколовой, ее наработкой воспользовались более 3,8 тыс. раз. Свыше 2,1 тыс. раз в разных школах обращались к уроку английского языка A magic island, посвященному каникулам.

Популярными среди преподавателей стали также "Задачи на смекалку" от учителя кадетской школы-интерната №5 Ольги Гаврилюк. Благодаря этому сценарию можно подготовиться к сдаче ЕГЭ по математике. Также одной из самых востребованных стала разработка учителя школы №1306 Александра Пожарицкого, посвященная истории баскетбола.

МЭШ в 2019 году исполнилось три года - она открылась в сентябре 2016 года, на сегодняшний день в библиотеке МЭШ свыше 38 тыс. сценариев уроков, 1,5 тыс. учебников и учебных пособий, более 77 тыс. интерактивных образовательных приложений, созданных учителями города и ИТ-компаниями, а также большое количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, благодаря которым школьники могут готовиться к экзаменам и олимпиадам. В 2019 году доступ к библиотеке МЭШ открылся для всех жителей России и других стран.