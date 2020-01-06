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Более 500 млн рублей направят на развитие туризма на Ставрополье в 2020 году

В крае разработана государственная программа "Туристско-рекреационный комплекс", срок реализации которой рассчитан на 2019-2024 годы

ПЯТИГОРСК, 6 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на развитие туристско-рекреационного комплекса региона в 2020 году более 500 млн рублей, сообщили ТАСС в министерстве туризма и оздоровительных курортов края.

"Для улучшения качества туристских услуг и обеспечения кластерного развития туризма в крае разработана государственная программа "Туристско-рекреационный комплекс", ее срок реализации - 2019-2024 годы. Объем финансирования госпрограммы на 2020 год составит более 524 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, программа разработана и направлена, в частности, на совершенствование туристской инфраструктуры и формирование доступной и комфортной среды. "Кроме того, часть средств пойдет на кадровую обеспеченность индустрии туризма и продвижение туристского продукта края на национальном и мировом рынках", - отметил представитель ведомства.

Турпоток на Ставрополье с каждым годом стабильно растет: в 2019 году в регионе отдохнули 1,6 млн человек, в том числе в Кавминводах - 1,2 млн человек. В 2020 году край планирует принять на отдых и лечение 1,73 млн туристов. На рост турпотока влияет, в частности, благоустройство инфраструктуры, а также развитие событийного туризма, которому стали уделять большое внимание. Так, в 2019 году в крае прошло 250 событийных мероприятий, в 2020 году запланировано провести еще 400.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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