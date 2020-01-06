Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством. Об этом сообщается в рождественском послании предстоятеля Русской православной церкви на официальном сайте Московского Патриархата.

"Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более 2 тыс. лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью", - говорится в патриаршем послании.

Патриарх отметил, что в настоящее время церковь переживает непростые времена и находится под давлением, "однако, к сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей", - сказал он.

Патриарх также призвал людей задуматься о своих поступках. "Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя? Не получается ли так, что источником истины становится для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы сами?", - говорится в послании патриарха.

В преддверии праздника патриарх Кирилл предлагает каждому отказаться от "бремени страстей" и помолиться за "умножение любви".