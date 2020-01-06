Школы Карачаево-Черкесии получили более 30 автобусов в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 6 января ./ТАСС/. Более 30 автобусов получили школы Карачаево-Черкесии в 2019 году в рамках государственной программы. Об этом ТАСС сообщила министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"В рамках государственной программы "Школьный автобус" Карачаево-Черкесская Республика в 2019 году получила школьных автобусов в количестве 31 единица. Поступившие школьные автобусы оснащены специальными навигационными комплексами на базе ГЛОНАСС, тахографами, автоматической остановочной тормозной и оповестительной системами, ограничителями скорости и кнопкой вызова водителя", - сказала Кравченко.

В каждом автобусе предусмотрены специальные откидные ступени, посадочные места оборудованы ремнями безопасности, есть специальные отсеки для портфелей. Специальные устройства препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость движения до 60 км/ч. Кроме того, все автобусы оснащены электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.

"Благодаря программе обновления автопарка школьных автобусов в Карачаево-Черкеской Республике решится основная проблема: упростится дорога от дома до школы для детей, живущих в отдаленных населенных пунктах", - добавила Кравченко.

В 2019 году в школах Карачаево-Черкесии обучаются 52 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. Всего в республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.