В Гонконге госпитализированы еще шесть человек после поездок в Ухань

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 января. /ТАСС/. Еще шесть пациентов в возрасте от двух до 65 лет госпитализированы в Гонконге за последние сутки после недавних поездок в город Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй), где была отмечена вспышка неизвестной формы пневмонии. Об этом сообщили в понедельник службы здравоохранения этого специального административного района.

"Пациенты помещены в карантин, их состояние стабильное", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что заболевшие не посещали рынок свежих морепродуктов в Ухане, с которым связывают многие случаи инфицирования. Они были доставлены в местные больницы с повышенной температурой, признаками респираторной инфекции и пневмонии.

В общей сложности с аналогичными симптомами за последнюю неделю здесь был госпитализирован 21 человек. К настоящему времени семеро пациентов выписаны.

По последним данным, число заболевших неизвестной формой пневмонии в Ухане возросло до 59 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии. Власти Гонконга ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля в пунктах погранпропуска на границе. Местные эксперты предупреждают, что новое заболевание имеет сходство с тяжелым острым респираторным синдромом (атипичная пневмония), унесшим в 2003 году жизни почти 300 жителей Гонконга.