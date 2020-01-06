{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гонконге госпитализированы еще шесть человек после поездок в Ухань

Их состояние оценивается как стабильное

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 января. /ТАСС/. Еще шесть пациентов в возрасте от двух до 65 лет госпитализированы в Гонконге за последние сутки после недавних поездок в город Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй), где была отмечена вспышка неизвестной формы пневмонии. Об этом сообщили в понедельник службы здравоохранения этого специального административного района.

На эту тему

"Пациенты помещены в карантин, их состояние стабильное", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что заболевшие не посещали рынок свежих морепродуктов в Ухане, с которым связывают многие случаи инфицирования. Они были доставлены в местные больницы с повышенной температурой, признаками респираторной инфекции и пневмонии.

В общей сложности с аналогичными симптомами за последнюю неделю здесь был госпитализирован 21 человек. К настоящему времени семеро пациентов выписаны.

По последним данным, число заболевших неизвестной формой пневмонии в Ухане возросло до 59 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии. Власти Гонконга ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля в пунктах погранпропуска на границе. Местные эксперты предупреждают, что новое заболевание имеет сходство с тяжелым острым респираторным синдромом (атипичная пневмония), унесшим в 2003 году жизни почти 300 жителей Гонконга.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
В Болгарии прошла церемония освящения боевых знамен
Перед этим состоялась праздничная литургия и церемония освящения воды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС