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Новый год и Рождество - 2020

Почти 11 тыс. сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений

В ведомстве призывают соблюдать правила личной безопасности во время богослужений

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Почти 11 тыс. сотрудников МЧС России и более 1,8 тыс. единиц техники будут обеспечивать пожарную безопасность при проведении рождественских богослужений. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе министерства.

"В культовых учреждениях страны с 6 на 7 января организовано дежурство почти 11 тыс. сотрудников МЧС России и более 1,8 тыс. единиц спецтехники. На контроле ведомства - безопасность праздничных богослужений в свыше 10 тыс. православных храмах", - сказали в МЧС.

Как отметили в пресс-службе, МЧС обследовало все объекты, которые будут задействованы в рождественских мероприятиях на предмет соблюдения противопожарных требований. Особое внимание уделено состоянию путей эвакуации и выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, а также автоматических систем противопожарной защиты.

"МЧС России призывает соблюдать правила личной безопасности во время богослужений", - подчеркнули в министерстве. В частности, следить, чтобы горящие свечи не соприкасались с одеждой и волосами, а также особо контролировать детей, доверяя им горящие свечи.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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