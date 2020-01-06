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Прощание с народным артистом России Геннадием Пискуновым пройдет в Москве 8 января

Его похоронят на Хованском кладбище

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Геннадием Пискуновым, который умер 5 января в возрасте 80 лет, состоится 8 января в Москве. Актер будет похоронен на Хованском кладбище, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

"8 января в 10:15 в часовне при морге Первой городской больницы состоится церемония прощания, похороны на Хованском кладбище", - сказали в пресс-службе.

Пискунов родился в 1939 году. Выпусник ГИТИСа, он выступал на сценах Московского театра оперетты, в театрах Тамбова и Саратова. Во время учебы в ГИТИСе начал работать в Детском музыкальном театре. Исполнял партии в операх "Чио-Чио-Сан" Пуччини, "Евгений Онегин" Чайковского, "Волшебная флейта" Моцарта, "Алеко" Рахманинова.

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