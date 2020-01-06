В Болгарии прошла церемония освящения боевых знамен

СОФИЯ, 6 января. /ТАСС/. Боевые знамена Болгарской армии были освящены в понедельник во время праздника Святого Богоявления. Как сообщает корреспондент ТАСС, официальную церемонию в Софии провел Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит, в ней принял участие президент Болгарии Румен Радев, вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов, представители высшего командования болгарской армии, политические и общественные деятели, представители дипломатических миссий и военные атташе, десятки горожан.

"Пусть окропление знамен Богоявленской водой будет во имя здоровья и успехов непобедимого болгарского воинства, всех тех, кто избрал для себя это жертвенное служение", - сказал Патриарх Неофит.

Перед торжественным ритуалом в соборе Святого Александра Невского состоялась праздничная литургия и церемония освящения воды.

Впервые в болгарской истории церемония освящения знамен была проведена в 917 году во времена царя Симеона I перед битвой в Ахелой и с той поры проводилась перед каждым боем с участием болгарских воинов вплоть до перехода страны под османское владычество. После Освобождения в Русско-турецкой войне (1877-1878) церемония была возрождена и проводилась вплоть до 1946 года. В истории современной Болгарии ритуал был восстановлен в 1993 году, он проводится во всех воинских гарнизонах.