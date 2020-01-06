Вернувшийся из-за сильного тумана в Баку самолет прилетел в Астрахань

АСТРАХАНЬ, 6 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет, который совершал рейс Баку - Астрахань и вынужденно вернулся в понедельник в аэропорт вылета из-за сильного тумана, прилетел в Россию. Об этом сообщили ТАСС в астраханском аэропорту.

Ранее в азербайджанской низкобюджетной авиакомпании Buta Airways сообщали, что из-за сильного тумана в аэропорту города Астрахань капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9235, принял решение вернуться в аэропорт Баку.

"[Самолет] прилетел (из Баку в Астрахань - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло астраханского аэропорта, самолет приземлился в 14:35 мск, задержавшись более чем на пять часов.

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе национального перевозчика - Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ). Она была основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190. В Астрахань самолеты компании совершают прямые полеты дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.