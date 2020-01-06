Глава ПЦУ приравнял получение томоса к провозглашению независимости Украины

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Предстоятель так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний сравнил предоставленный Украине Константинопольским патриархатом ровно год назад томос об автокефалии с принятым 24 августа 1991 года украинским парламентом Актом провозглашения независимости страны. Об этом говорится в обращении Епифания в Facebook в понедельник.

"Получение томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. Год назад мы получили с вами долгожданное утверждение духовной независимости", - заявил он. Епифаний сообщил, что новая церковь на Украине "растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость". Митрополит также выразил благодарность решениям других поместных церквей "иметь с ПЦУ евхаристическое единение и каноническое общение". "Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской православной церкви: двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас", - добавил он.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь - Украинская православная церковь Московского Патриархата (УПЦ МП). Однако прежнее руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко, которое пришло к власти в результате государственного переворота зимой 2014 года, активно придвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая бы не была связана с канонической УПЦ. В апреле 2018 года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой помочь в реализации этой идеи, а именно признать действующие в стране две неканонические структуры - Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь.

В октябре 2018 года Константинопольский патриархат снял анафему с руководителей этих непризнанных мировым православием церковных структур и объявил, что приступает к процессу предоставления томоса об автокефалии. В декабре в Киеве при непосредственном участии Порошенко и под эгидой Константинополя прошел так называемый объединительный собор, который провозгласил создание новой церковной структуры под названием Православная церковь Украины, которой Константинопольский патриарх 6 января 2019 года предоставил томос.

Захват храмов и конфликт раскольников

Появление новой церковной структуры лишь усилило противоречия в украинском обществе. Сторонники ПЦУ стали захватывать приходы канонической УПЦ. По словам Епифания, за год к новой церкви "мирно, спокойно и добровольно" присоединилось около 600 приходов Московского патриархата. Однако в УПЦ назвали значительно меньшее число таких приходов - около 300, подчеркнув, что зачастую приходы переоформляют с нарушениями закона, либо вообще насильно.

Кроме того, глава раскольнического Киевского патриархата Филарет, получивший в новой церковной структуре титул "почетного патриарха", через несколько месяцев после предоставления ПЦУ томоса объявил о его "неправильности". В частности, Филарет подверг критике зависимость ПЦУ от Константинопольского патриарха, а также указал на стремление последнего руками Епифания ликвидировать Киевский патриархат. Кроме того, по мнению Филарета, ПЦУ своими решениями "бессознательно готовит религиозную войну на Украине".

ПЦУ и мировое православие

На данный момент ПЦУ признана двумя из 15 общепризнанных поместных церквей - Александрийской православной и Элладской православной церквями.

Русская и Украинская православные церкви не признают ПЦУ канонической церковью. Предоставление томоса ПЦУ стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и архиереями Элладской православной церкви.