Онколога Андрея Павленко похоронили на Киновеевском кладбище в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Известного хирурга-онколога Андрея Павленко, который умер 5 января, похоронили на Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Спасо-Преображенском соборе города, где проходила церемония прощания.

"Церемония прощания завершилась, похороны тоже", - сказала представитель собора. Проститься с врачом пришли десятки человек.

В марте 2018 года Павленко узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - порядка 5%. После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

2 января онколог опубликовал прощальное письмо, в котором сообщил, что ему не удалось победить болезнь, призвав при этом всех, кто столкнулся с подобными проблемами не опускать руки.

На сайте проекта "Жизнь человека" также сообщали, что по договоренности с онкологом решено после его смерти объявить о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака. Половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина - распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.

Соболезнования в связи со смертью врача в адрес семьи Павленко направили министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также министр здравоохранения Вероника Скворцова.