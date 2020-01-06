Нижегородские власти окажут помощь семье юноши, пытавшегося защитить женщину от грабителя

ТАСС, 6 января. Правительство Нижегородской области выделит 500 тыс. рублей в качестве материальной помощи семье 18-летнего жителя города Павлова Сергея Анучина, который погиб, пытаясь защитить женщину от грабителя. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

Вечером 3 января в городе Павлове Нижегородской области 58-летний ранее судимый мужчина напал на женщину. На ее крики откликнулись два молодых человека 18 и 17 лет, которые попытались задержать злоумышленника. В ходе потасовки он ударил юношей ножом. Один из них, 18-летний Сергей Анучин, умер на месте происшествия, его друг был госпитализирован.

"Правительство Нижегородской области окажет материальную помощь семье погибшего в Павлове 18-летнего Сергея Анучина, который спас женщину от грабителя. Будет выделено 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пострадавшему подростку будет выделено 300 тыс. рублей в качестве материальной помощи.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея Анучина. Он проявил себя как настоящий мужчина, встав на защиту человека, попавшего в беду. Это пример самопожертвования и исполнения гражданского долга", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Обвиняемый был задержан, его заключили под стражу. Ход расследования преступления находится на контроле в центральном аппарате СК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание представить необходимые документы для награждения молодых людей.