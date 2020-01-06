Глава ЮНЕСКО напомнила об обязательствах США по защите культурных объектов

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле призвала Вашингтон выполнять обязательства, которые США взяли на себя в качестве участника международных конвенций о защите культурных ценностей. Как сообщили в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, с таким заявлением Азуле выступила в понедельник на встрече с иранским послом Ахмадом Джалали.

Глава ЮНЕСКО напомнила, что США "ратифицировали две конвенции - 1954 и 1972 годов, которые касаются защиты культурных ценностей и всемирного наследия".

3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) Касем Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.