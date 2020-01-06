Хайнань построит искусственный остров для яхтенного туризма и водных видов спорта

ХАЙКОУ, 6 января. /ТАСС/. Власти Хайнаня одобрили проект по строительству искусственного острова в районе города Вэньчан. Как сообщило издание "Хайнань жибао", он должен стать центром яхтенного туризма и водных видов спорта.

Остров будет расположен на восточном побережье Хайнаня. Его общая площадь должна составить 25,85 га, при этом пятая часть его будет отведена под зеленые насаждения, лужайки и парки. Остров будет поделен на три тематические части: зону яхтенного туризма, центр водных видов спорта и рекреационную зону.

Первая из них будет включать в себя причалы, выставочные площади и центры по аренде и обслуживанию яхт, а также салоны по их продажам, которые не будут облагаться пошлинами. По задумке авторов проекта, любой желающий сможет прибыть сюда на своем судне или же взять в аренду яхту на месте, чтобы насладиться морским путешествием и почувствовать себя капитаном корабля.

Зона водных видов спорта будет расположена на западном побережье острова: в нее войдут учебно-подготовительный центр, водный стадион, а также специализированные магазины.

В южной части искусственного острова расположится рекреационная зона - здесь туристы смогут найти выставочные залы, справочный центр, океанариум, представительства туристических компаний, а также центр по ремонту спортивного оборудования, медицинский пункт и другие технические службы.

По задумке авторов проекта, весь остров будет обслуживаться усилиями персонала общей численностью 2,1 тыс. человек. При этом выгодное расположение на восточном побережье Хайнаня должно сделать этот объект одной из достопримечательностей курорта. В этом месте 280 дней в году стоит солнечная погода, поэтому при проектной нагрузке в 3 тыс. человек в день остров сможет ежегодно принимать около 850 тыс. туристов.