Аксенов считает, что воссоединение Крыма с РФ защитило верующих от агрессии раскольников

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников. Такое мнение высказал в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов, поздравив православных жителей с Рождеством Христовым.

"Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников и давления украинской власти. Государственные органы республики развивают плодотворное сотрудничество со всеми православными епархиями, расположенными на территории нашего региона, - Симферопольской и Крымской, Джанкойской и Раздольненской, Феодосийской. Это способствует укреплению общественного согласия, сохранению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к традициям предков и отечественной духовной культуре", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, в настоящее время православие на полуострове переживает время расцвета: возрождаются древние святыни, строятся новые храмы, реализуются важные проекты в сфере благотворительности и образования. "Именно любовь к ближнему, милосердие и взаимопомощь, а не соперничество и конкуренция составляют основу развития и устойчивости общества и государства, основу русской цивилизации", - добавил Аксенов.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказывается признавать Крым частью России.