Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения в насилии

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) предъявила американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну новые обвинения в преступлениях насильственного характера по двум пунктам. Об этом заявила в понедельник прокурор Джеки Лейси. Ее слова приводит телекомпания NBC.

"Мы уверены, что улики докажут, что обвиняемый использовал свои полномочия и влияние, чтобы получить доступ к своим жертвам, а затем совершил в их отношении преступления насильственного характера", - приводит телекомпания слова окружного прокурора. Согласно данным NBC, Вайнштейн обвиняется в изнасиловании и попытке изнасилования двух девушек в 2013 году.

Ранее в понедельник в федеральном суде Нью-Йорка начался судебный процесс по делу американского кинопродюсера, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями по данному делу выступают три женщины. Начало процесса было перенесено с 9 сентября прошлого года на январь 2020 года после слушаний, в ходе которых Вайнштейн отказался признать свою вину по двум новым обвинениям в изнасиловании. Как ранее отметили прокуроры, речь идет о случаях преступлений сексуального характера в отношении женщин, произошедших в 2006 и 2013 годах.

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая им за это карьерное продвижение. Впоследствии с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе всемирно известные кинозвезды Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Прокуратура в Нью-Йорке в прошлом году предъявила 67-летнему Вайнштейну обвинения в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями по данному делу выступают три женщины. Продюсера, отрицающего свою вину, освободили под залог в размере $1 млн.