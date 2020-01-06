Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

На патриаршую службу в главный храм России по случаю праздника Рождества Христова пришли несколько тысяч верующих. Среди присутствующих на богослужении - архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти.

Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют Первый канал, "Россия-1" и "Спас" (с сурдопереводом), онлайн-трансляция ведется также на официальном сайте Русской православной церкви.

Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Польская, Грузинская поместные церкви, афонские монастыри, а также многие католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) - время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.