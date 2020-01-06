Медведев присутствует на рождественском богослужении в Храме Христа Спасителя

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана приехали в Храм Христа Спасителя на рождественское богослужение. Председатель правительства традиционно встречает Рождество в этом храме.

Службу, которая началась за час до полуночи, возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Продлится богослужение несколько часов.

В храме собралось несколько тысяч человек. Во время службы Дмитрий и Светлана Медведевы находились в окружении воспитанников воскресных школ.

Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.