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Новый год и Рождество - 2020

Ночную рождественскую службу впервые провели в верхнем храме главного собора Севастополя

Богослужения также прошли в одном из пещерных храмов на территории Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Ночная литургия впервые прошла в верхнем храме Свято-Владимирского собора в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Это связано с большим числом прихожан, сообщили ТАСС в пресс-службе Севастопольского благочиния.

Место, где располагался древний город Херсонес, значимо для православных, так как считается, что именно там в X веке принял христианство князь Владимир. Рядом с купелью, где был крещен князь, сейчас находится Свято-Владимирский собор.

"В последние годы на службы [в Свято-Владимирский собор] стало приходить очень много верующих - тысячи человек, и получалось так, что стояли даже на улице. Верхний храм собора больше нижнего [где до этого проводились рождественские ночные литургии], и было принято решение перенести службу туда", - сказала представитель благочиния.

По ее словам, ранее в верхнем храме проходила утренняя рождественская служба. В этом году ночное богослужение состоялось в верхнем храме, а утреннее - в нижнем.

Также в ночь на Рождество богослужения прошли в одном из пещерных храмов на территории Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря, сообщили ТАСС в обители. По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота, военные моряки посетили службы в храмах Севастополя - в том числе, в находящемся на центральном городском холме Соборе святого равноапостольного князя Владимира, где расположена усыпальница адмиралов. Также рождественские службы состоялись в корабельных храмах на борту флагмана Черноморского флота ракетного крейсера "Москва" и спасательного судна "Коммуна", а также в храмах, расположенных в воинских частях флота.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Севастопольского благочиния, днем 7 января планируются два крестных хода и уличные молебны: в историческом центре города и в спальном районе на северной стороне Севастопольской бухты.

Теги
РоссияСевастопольНовый год и Рождество - 2020
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